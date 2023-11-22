Nvidia отчиталась о рекордной выручке в третьем квартале

Компания Nvidia опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Отчетный квартал для компании был очень успешным.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года выручка выросла на 206% и достигала рекордные $18,12 млрд. Относительно прошлого квартала — рост на 34%. Операционная прибыль выросла на 1633%, до $10,4 млрд., чистая прибыль – на 1259%, до $9,24 млрд.

Разумеется, такие показатели обусловлены практически полностью только ускорителями вычислений. Подразделение Data Center принесло компании $14,5 млрд. Игровое направление (видеокарты для ПК и ноутбуков) тоже показало рост, но оно получило всего $2,9 млрд. выручки за квартал.

В четвертом квартале Nvidia прогнозирует выручку около $ 20 млрд.