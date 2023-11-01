ASUS представил мощный игровой роутер ROG Octopus 7 за $683

Компания ASUS представила игровой роутер под названием ROG Octopus 7 по цене флагманских Android-смартфонов. Устройство получило мощную аппаратную платформу, которая обеспечивает высокую производительность и внушительную пропускную способность.

ROG Octopus 7 содержит четырехъядерный чип Broadcom с тактовой частотой до 2,6 GHz, 2 Gb оперативной памяти DDR4 и накопитель на 256 Mb, что обеспечивает плавную и стабильную работу даже при интенсивной нагрузке. Роутер поддерживает модуляцию 4K QAM, благодаря чему его суммарная пропускная способность в диапазонах 2,4 и 5 GHz достигает 13 000 Мбит/с.

В корпус устройства встроены восемь несъемных антенн. Заявлена поддержка 4T4R (четыре передатчика — четыре приемника). Для высокоскоростных проводных подключений маршрутизатор оснащен двумя 10-гигабитными портами и четырьмя 2,5-гигабитными. Также имеются разъемы USB 3.0 и USB 2.0. Технология ROG Game First IV способна сократить задержку в играх на 43%, отдавая приоритет соответствующему трафику. AiMesh 2.0 обеспечивает возможность создания бесшовных сетей в больших домах.

Цена ASUS ROG Octopus 7 в Китае составляет $683, о доступности роутера в других регионах пока не сообщается.