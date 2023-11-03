spot_img
4 ноября, 2023
ДомойТехнологииСмартфоныAnTuTu: Xiaomi 14 и 14 Pro возглавили октябрьский рейтинг самых производительных смартфонов

AnTuTu: Xiaomi 14 и 14 Pro возглавили октябрьский рейтинг самых производительных смартфонов

AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов октября 2023 года. Как и ожидалось, рейтинг возглавили флагманы серии Xiaomi 14 на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi 14 набрал 1 997 427 баллов, а Xiaomi 14 Pro — 1 985 014 баллов.

Остальные восемь позиций занимают устройства с Snapdragon 8 Gen 2 и они сильно отстают от решений на новом процессоре. Третье место получил OnePlus Ace 2 Pro с 1 663 507 баллами.

В Топ-10 также вошли смартфоны iQOO 11S, iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, Realme GT5, OPPO Find X6 Pro, OnePlus 11 и Nubia Red Magic 8 Pro.

Статистика AnTuTu была собрана в период с 1 по 31 октября 2023 года. Как обычно, для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

Предыдущая статья
AMD представила первые потребительские процессоры с ядрами Zen 4c
Следующая статья
В WhatsApp появится функция альтернативного профиля для посторонних
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,104ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»