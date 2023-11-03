AnTuTu: Xiaomi 14 и 14 Pro возглавили октябрьский рейтинг самых производительных смартфонов

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов октября 2023 года. Как и ожидалось, рейтинг возглавили флагманы серии Xiaomi 14 на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi 14 набрал 1 997 427 баллов, а Xiaomi 14 Pro — 1 985 014 баллов.

Остальные восемь позиций занимают устройства с Snapdragon 8 Gen 2 и они сильно отстают от решений на новом процессоре. Третье место получил OnePlus Ace 2 Pro с 1 663 507 баллами.

В Топ-10 также вошли смартфоны iQOO 11S, iQOO 11 Pro, Vivo X90 Pro+, Realme GT5, OPPO Find X6 Pro, OnePlus 11 и Nubia Red Magic 8 Pro.

Статистика AnTuTu была собрана в период с 1 по 31 октября 2023 года. Как обычно, для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.