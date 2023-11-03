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4 ноября, 2023
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В WhatsApp появится функция альтернативного профиля для посторонних

WhatsApp

В бета-версии приложения WhatsApp 2.23.24.4 для Android появилась функция настройки альтернативного профиля. Об этом сообщил тематический портал WabetaInfo.

У одного аккаунта могут быть одновременно два имени и две аватарки. Кто какой профиль будет видеть, решит сам пользователь. Если пользователь установил, что его основное изображение профиля доступно только лицам в списке контактов, то всем остальным будет показываться альтернативная картинка.

Эксперты называют альтернативный профиль дополнением к настройкам приватности аккаунта, которая сделает общение в мессенджере безопаснее и конфиденциальнее.

Новая функция пока что находится на стадии разработки, в будущем она будет доступна всем пользователям WhatsApp, в том числе в версии приложения для iOS.

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