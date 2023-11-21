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21 ноября, 2023
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Топ-20 самых распространенных паролей в 2023 году

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Разработчики менеджера паролей NordPass совместно с независимыми исследователями составили рейтинг топ-20 распространенных паролей в 2023 году. Оказалось, что 17 из них хакеры взламывают менее чем за секунду.

Рейтинг был составлен на основе анализа баз данных общим объемом 4,3 Tb, которые предоставили исследователи в области кибербезопасности, а также 6,6 Tb утекших данных, украденными различными вредоносными ПО, включая Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult и Cryptbot.

Наиболее распространенные пароли представляют собой простые комбинации. Лидером рейтинга, как и ранее, остается пароль 123456. Пароль UNKNOWN (взламывается за 17 минут) популярен среди пользователей социальных сетей, финансовых учетных записей и смартфонов. Также эксперты отмечают, что в качестве пароля часто используют имена, а футбольные фанаты выбирают для пароля названия футбольных клубов.

По данным NordPass, только в США в первой половине 2022 года от взломов пострадали более 53 млн. пользователей.

Топ-20 самых распространенных паролей в мире в 2023 году (пароль/требуемое время на взлом/количество использований):

  1. 123456 — < 1 секунда, 4 524 867
  2. admin — < 1 секунда, 4 008 850
  3. 12345678 — < 1 секунда, 1 371 152
  4. 123456789 — < 1 секунда, 1 213 047
  5. 1234 — < 1 секунда, 969 811
  6. 12345 — < 1 секунда, 728 414
  7. password — < 1 секунда, 710 321
  8. 123 — < 1 секунда, 528 086
  9. Aa123456 — < 1 секунда, 319 725
  10. 1234567890 — < 1 секунда, 302 709
  11. UNKNOWN — 17 минут, 240 377
  12. 1234567 — < 1 секунда, 234 187
  13. 123123 — < 1 секунда, 224 261
  14. 111111 — < 1 секунда, 191 392
  15. Password — < 1 секунда, 177 725
  16. 12345678910 — < 1 секунда, 172 502
  17. 000000 — < 1 секунда, 168 653
  18. admin123 — 11 секунд, 159 354
  19. **** — < 1 секунда, 152 497
  20. user — 1 секунда, 146 233

Специалисты NordPass также сообщили, что безопасный пароль должен включать как минимум 20-знаковое сочетание заглавных и строчных букв, а также несколько специальных символов и цифр.

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