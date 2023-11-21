Топ-20 самых распространенных паролей в 2023 году

Разработчики менеджера паролей NordPass совместно с независимыми исследователями составили рейтинг топ-20 распространенных паролей в 2023 году. Оказалось, что 17 из них хакеры взламывают менее чем за секунду.

Рейтинг был составлен на основе анализа баз данных общим объемом 4,3 Tb, которые предоставили исследователи в области кибербезопасности, а также 6,6 Tb утекших данных, украденными различными вредоносными ПО, включая Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult и Cryptbot.

Наиболее распространенные пароли представляют собой простые комбинации. Лидером рейтинга, как и ранее, остается пароль 123456. Пароль UNKNOWN (взламывается за 17 минут) популярен среди пользователей социальных сетей, финансовых учетных записей и смартфонов. Также эксперты отмечают, что в качестве пароля часто используют имена, а футбольные фанаты выбирают для пароля названия футбольных клубов.

По данным NordPass, только в США в первой половине 2022 года от взломов пострадали более 53 млн. пользователей.

Топ-20 самых распространенных паролей в мире в 2023 году (пароль/требуемое время на взлом/количество использований):

123456 — < 1 секунда, 4 524 867 admin — < 1 секунда, 4 008 850 12345678 — < 1 секунда, 1 371 152 123456789 — < 1 секунда, 1 213 047 1234 — < 1 секунда, 969 811 12345 — < 1 секунда, 728 414 password — < 1 секунда, 710 321 123 — < 1 секунда, 528 086 Aa123456 — < 1 секунда, 319 725 1234567890 — < 1 секунда, 302 709 UNKNOWN — 17 минут, 240 377 1234567 — < 1 секунда, 234 187 123123 — < 1 секунда, 224 261 111111 — < 1 секунда, 191 392 Password — < 1 секунда, 177 725 12345678910 — < 1 секунда, 172 502 000000 — < 1 секунда, 168 653 admin123 — 11 секунд, 159 354 **** — < 1 секунда, 152 497 user — 1 секунда, 146 233

Специалисты NordPass также сообщили, что безопасный пароль должен включать как минимум 20-знаковое сочетание заглавных и строчных букв, а также несколько специальных символов и цифр.