Из-за новых антикитайских санкций акции Nvidia и других производителей чипов упали

Осенью прошлого года США ограничили поставки новейших ускорителей Nvidia в Китай, из-за чего компания создала специально для местного рынка урезанные версии: A800 и H800. Теперь Министерство торговли США объявило, что планирует ограничить продажу Китаю и этих карт для искусственного интеллекта. Под запрет также могут попасть и продукты AMD и Intel. Судя по всему, ограничивать будут не по моделям, а по определенным параметрам: производительности и показателю TFLOPS на кв.мм.

Целью ограничений США является предотвращение доступа Китая к передовым полупроводниковым продуктам, которые могут способствовать прорывам в области искусственного интеллекта, особенно в военных целях.

«Обновления [ограничений] специально разработаны для контроля доступа к вычислительным мощностям, что значительно замедлит разработку КНР ИИ-моделей следующего поколения, которые могут быть использованы способами, угрожающими США и нашим союзникам, особенно потому, что они могут быть использованы в военных целях», — заявила министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) в телефонном разговоре с журналистами CNBC.

Во вторник, из-за новых экспортных ограничений, акции Nvidia и ряда других производителей чипов искусственного интеллекта упали. Акции Nvidia упали примерно на 6%, Broadcom — примерно на 3,5%, Intel – на 3,5%.

Nvidia предупредила, что новые ограничения могут затруднить разработку продуктов и вызвать другие трудности. Компания не ожидает немедленного снижения выручки, но в долгосрочной перспективе прогнозирует падение продаж и ухудшение финансовых показателей.