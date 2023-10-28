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29 октября, 2023
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В соцсети X стали доступны два новых Premium-тарифа

X (Twitter)

Платформа X (Twitter) запустила обещанные неделю назад два новых тарифных плана подписки Premium, предоставляющих полный набор функций соцсети.

Помимо Premium Standard за $8 в месяц, пользователям теперь доступны Premium Basic за $3 и Premium Plus за $16.

Подписчики Premium Basic видят тот же объем рекламы, что и обычные пользователи, лишены продвижения постов и ряда функций для создателей контента (не получают доход от постов, не имеют доступа к аналитике). Галочка верификации в минимальном тарифе также не предусмотрена. Этот план может заинтересовать тех, кто не желает платить больше, но хочет использовать основные платные возможности социальной сети, в частности, представленные недавно функции видео- и аудиозвонков.

Premium Plus позволяет пользоваться платформой полностью без рекламы, но пока что лишь через веб-браузер. В мобильном приложении у подписчиков реклама пока что останется. Кроме того, еще активнее продвигаются посты пользователей в рекомендациях и ответах к другим публикациям.

 

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