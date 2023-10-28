В третьем квартале чистая прибыль Intel рухнула на 71%

Компания Intel отчиталась за третий квартал 2023 финансового года. Выручка за отчетный период составила $14,2 млрд., что на 8% меньше результата годичной давности. В клиентском сегменте она снизилась на 3% до $7,9 млрд., а ведь именно он формирует более половины всей выручки компании. Чистая прибыль составила всего $297 млн., что меньше, чем год назад на 71%. Выручка компании падает уже седьмой квартал подряд.

Все крупные подразделения показали спад выручки на величину от 3% до 32%. А подразделение Intel Foundry Services, ответственное за производство полупроводниковой продукции для сторонних клиентов, наоборот показало рост на 299%, до $311 млн.

В четвертом квартале Intel рассчитывает выручить от $14,6 до $15,6 млрд., тем самым увеличив показатель на 8% по сравнению с прошлым годом.

Руководство Intel напомнило, что 14 декабря текущего года собирается представить клиентские процессоры Meteor Lake и серверные Emerald Rapids. Также компания объявила, что один из ее клиентов взял на себя обязательство приобрести продукцию, которая будет произведена по техпроцессам Intel 18A и Intel 3, и уже внес крупную предоплату.