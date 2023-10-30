В Баку прошел киберфестиваль Critical Infrastructure Defense Challenge — CIDC-2023

26 октября 2023 года в Бакинском конгресс-центре стартовал киберфестиваль Critical Infrastructure Defense Challenge — CIDC-2023. Мероприятие, организованное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности Азербайджана, собрало местные и зарубежные компании, работающие в сфере кибербезопасности, представителей государственного и частного секторов, студентов и экспертов в области информационной безопасности.

На открытии мероприятия выступили начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, начальник Службы Государственной Безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев и председатель Центрального банка Азербайджанской Республики Талех Кязимов. В церемонии открытия CIDC 2023 также приняли участие депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Таир Миркишили, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики Орхан Мамедов, заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов, а также представители частного сектора.

В дни киберфестиваля впервые в Азербайджане было организовано соревнование между командами, представлявшими государственные учреждения, вузы, телекоммуникационные компании и банки, в виртуальной войне с моделированием кибератак. Также в рамках мероприятия были организованы выставка «Кибербезопасность» и проведен мастер-класс на тему «Взломай будущее» с участием представителей 41 компании, 5 государственных учреждений и 8 стартапов. Участники получили возможность посетить панельные дискуссии о глобальных вызовах и киберугрозах.

По итогам мероприятия победителям конкурса «Кибервойна» были вручены сертификаты и денежные призы на общую сумму 30000 манатов (первое место — 15000 манатов, второе место — 10000 манатов, третье место — 5000 манатов). Обладателем первого места стала команда «UEİB» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, второе место заняла команда «Cybercell» компании Azercell, а третье место досталось команде «Iron Fist» Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики. Кроме того, слушателям, спонсорам и партнерам мероприятия, а также прошедшим обучение на курсах мастер-классов, были вручены сертификаты со стороны организаторов мероприятия.

Мероприятие завершилось 27 октября. Было принято решение продолжить организацию подобных мероприятий в будущем с добавлением новых элементов.