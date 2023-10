Supermicro начинает поставки серверов на базе суперчипа NVIDIA GH200 Grace Hopper — первого в отрасли семейства систем NVIDIA MGX

Серверная платформа на базе суперчипа NVIDIA GH200 от Supermicro повышает производительность работы искусственного интеллекта (AI) благодаря тесной интеграции центрального процессора (CPU) и графического процессора (GPU), а также новейшим сетевым и коммуникационным технологиям устройств DPU.

Supermicro, Inc., производитель комплексных ИТ-решений для искусственного интеллекта, облачных технологий, систем хранения данных и 5G/Edge, представляет один из самых широких в отрасли портфелей новых графических систем на базе эталонной архитектуры NVIDIA, включающий новейшие процессоры NVIDIA GH200 Grace Hopper и NVIDIA Grace CPU Superchip. Новая модульная архитектура предназначена для стандартизации инфраструктуры искусственного интеллекта и ускоренных вычислений в компактных форм-факторах 1U и 2U, обеспечивая при этом максимальную гибкость и возможность расширения для текущих и будущих графических процессоров, DPU и CPU. Передовая технология жидкостного охлаждения Supermicro позволяет создавать конфигурации с очень высокой плотностью размещения, например, двухузловую конфигурацию 1U с двумя суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hopper, интегрированными с высокоскоростным сетевыми соединением. Supermicro может поставлять тысячи стоечных AI-серверов в месяц с заводов по всему миру и обеспечивает принципс Plug-and-Play.

«Supermicro — признанный лидер современной революции в области искусственного интеллекта, преобразующей центры обработки данных для реализации возможностей AI для различных рабочих нагрузок», — говорит Charles Liang, президент и CEO Supermicro. «Для нас крайне важно создавать модульные, масштабируемые и универсальные системы для быстро развивающихся технологий искусственного интеллекта. Решения Supermicro на базе NVIDIA MGX показывают, что наша стратегия построения блоков позволяет нам быстро выводить на рынок новейшие системы и являются наиболее оптимизированными для рабочих нагрузок в отрасли. Сотрудничая с NVIDIA, мы помогаем предприятиям ускорить выход на рынок для разработки новых приложений с поддержкой искусственного интеллекта, упрощая развертывание и снижая воздействие на окружающую среду. Линейка новых серверов включает в себя новейшие отраслевые технологии, оптимизированные для искусственного интеллекта, включая суперчипы NVIDIA GH200 Grace Hopper, BlueField и слоты PCIe 5.0 EDSFF».

Технические характеристики

Системы NVIDIA MGX 1U от Supermicro имеют до двух суперчипов NVIDIA GH200 Grace Hopper, включая два графических процессора NVIDIA H100 и два процессора NVIDIA Grace. Каждый из них оснащен 480 ГБ памяти LPDDR5X для процессора и 96 ГБ памяти HBM3 или 144 ГБ памяти HBM3e для графического процессора. NVIDIA-C2C с независимой памятью, высокой пропускной способностью и низкой задержкой соединяет CPU, GPU и память со скоростью 900 ГБ/с — что в 7 раз быстрее, чем PCIe 5.0. Модульная архитектура предоставляет несколько слотов PCIe 5.0 x16 FHFL для размещения DPU для облачных технологий управления данными, а также возможности расширения дополнительными графическими процессорами, сетями и системами хранения.

Узнайте больше о системах NVIDIA MGX от Supermicro на сайте: www.supermicro.com/mgx.

По вопросам приобретения можно обратиться к дистрибьютору Supermicro – ASBIS Азербайджан: https://www.asbis.az/contacts/index.cfm

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — мировой лидер в области комплексных ИТ-решений, оптимизированных для приложений. Компания Supermicro, основанная и работающая в Сан-Хосе, штат Калифорния, стремится первыми выводить на рынок инновационные решения для корпоративных, облачных технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникационной/периферийной ИТ-инфраструктуры 5G. Компания является производителем комплексных ИТ-решений, предлагающим серверы, системы искусственного интеллекта, системы хранения данных, Интернет вещей и коммутационные системы, программное обеспечение и услуги поддержки. Опыт Supermicro в проектировании материнских плат, систем питания и корпусов дополнительно способствует нашим разработкам и производству, обеспечивая возможность внедрения инноваций следующего поколения от облака до периферии для наших клиентов по всему миру. Продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с использованием глобальных операций для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизированы для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые вычисления). Отмеченное наградами портфолио решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать рабочие нагрузки и приложения, выбирая из широкого семейства систем, построенных на основе наших гибких и многоразовых строительных блоков, которые поддерживают полный набор форм-факторов, процессоров, памяти, Графические процессоры, системы хранения данных, сетевые решения, решения для электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, естественным воздушным охлаждением или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Super Micro Computer, Inc. Все остальные бренды, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Поставщик решений Supermicro в Азербайджане – компания ASBIS, ведущий проектный дистрибьютор, разработчик и поставщик продуктов, решений и услуг в области ИТ и Интернета вещей. В сотрудничестве с мировыми производителями ASBIS предоставляет партнерам передовые технологии, а также мощную поддержку и экспертизу для реализации эффективных и коммерчески успешных решений. Узнать больше информации или запросить консультацию >