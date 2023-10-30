Google инвестирует $2 млрд. в ИИ-стартап Anthropic

Компания Google планирует инвестировать $2 млрд. в стартап Anthropic, специализирующийся на разработке общих систем искусственного интеллекта и языковых моделей.

Начальный объем инвестиций Google составит $500 млн., остальные средства поступят позже. Ожидается, что финансирование поможет Anthropic разработать новую большую языковую модель, которая будет «в 10 раз эффективнее» присутствующих сегодня на рынке систем ИИ.

Anthropic основан в 2021 году бывшими сотрудниками компании OpenAI. Главным продуктом стартапа является модель Claude 2, выступающая аналогом ChatGPT. Нейросеть пишет тексты, генерирует программный код и решает математические задачи.

Также предлагается ИИ-модель Claude Instant с ограниченным набором возможностей в сравнении с Claude 2. Обе модели не только доступны в формате чат-бота через веб-интерфейс, но работают с API, что позволяет интегрировать их в сторонние программные продукты.

Anthropic обеспечил нейросетям поддержку большого объема входящих данных — до 70 тыс. слов единовременно, благодаря чему Claude 2 и Claude Instant могут генерировать краткие пересказы целых книг. Это является большим преимуществом, такая поддержка недоступна для конкурирующих продуктов.

Финансирование на $2 млрд. это не первая инвестиция Google в Anthropic. В прошлом году технологический гигант выкупил у стартапа 10% акций за $300 млн., а в мае этого года он совместно с другими участниками обеспечил стартапу инвестиции еще на $450 млн.

В конце сентября компания Amazon объявила об инвестировании $4 млрд. в Anthropic. Стартап, в свою очередь, обязался потратить часть полученных средств на услуги облачных технологий Amazon Web Services.