OpenAI изучает возможность создания собственных ИИ-чипов

Разработчик чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, изучает возможность создания собственных чипов для ИИ-вычислений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Это позволит снизить зависимость от производителей ускорителей, а также обеспечить необходимое количество чипов для дальнейшей работы.

Глава Open AI Сэм Альтман (Sam Altman) назвал приобретение большего количества ИИ-чипов главным приоритетом для компании. Он указал на две основные проблемы: нехватку передовых ускорителей вычислений, на которые опирается ПО OpenAI, и «невероятные затраты» на эксплуатацию аппаратного обеспечения, отвечающего за работу продуктов компании.

Суперкомпьютер OpenAI использует порядка 10 тыс. графических ускорителей Nvidia. Согласно оценкам аналитика Bernstein Стейси Расгон (Stacy Rasgon), выполнение каждого запроса в ChatGPT обходится компании примерно в $0,04. Если количество запросов вырастет до десятых долей от количества поисковых запросов Google, то для работы чат-бота потребуется ИИ-чипов примерно на $48,1 млрд, а для поддержания стабильности работы понадобится еще ускорителей на сумму около $16 млрд в год.

Окончательное решение по поводу разработки собственных чипов еще не принято. Затраты на это могут составить сотни миллионов долларов в год, причем даже при выделении такой суммы успех не гарантирован. Процесс может ускориться, если OpenAI выкупит стартап с соответствующими наработками. По данным источника, OpenAI рассматривала такой вариант, и даже провела комплексную проверку потенциальной компании приобретения.

В любом случае, реализация планов OpenAI по созданию собственного чипа потребует несколько лет, и тем временем компания будет зависеть от сторонних поставщиков, таких как Nvidia и AMD.