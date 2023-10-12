Представлен складывающийся Honor Magic Vs2 с титановым корпусом и немерцающими экранами

Сегодня в Китае был представлен складывающийся смартфон Honor Magic Vs2, который стал одной из самых легких и компактных моделей в классе. Масса Magic Vs2 составляет всего 229 гр, толщина в разложенном состоянии — 5,1 мм, а в сложенном — 10,7 мм. Аппарат получил ультратонкие петли, они изготовлены из титанового сплава. Также из титанового сплава аэрокосмического класса изготовлен корпус. В компании отмечают, что он на 33% легче аналогичной детали из традиционного алюминиевого сплава.

Внешний 6,43” экран устройства получил разрешение 2376х1060 пикселей, а внутренний 7,92” дисплей получил матрицу с разрешением 2344х2156 пикселей. В обоих случаях используется OLED-панели с частотой регулировки ШИМ 3840 Hz, частотой обновления 120 Hz и 100% охватом цветового пространства DCI-P3.

Honor Magic Vs2 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и получил фирменный интерфейс MagicOS 7.2. Также поддерживаются технологии повышения производительности GPU Turbo X и OS Turbo. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА/ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 W.

В состав основной камеры вошли 50 Мр датчик с широкоугольным объективом, 12 Мр сверхширокоугольный объектив и 20 Мр телеобъектив. Камера поддерживают съемку с зумом до 40х.

Цена Honor Magic Vs2 с 12 Gb оперативной и 256 Gb встроенной памяти составляет 960 долларов, а модель с 16 Gb оперативной и 512 Gb встроенной памяти оценена в 1055 долларов.