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13 октября, 2023
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Nar и NETTY наградят лучшие интернет-проекты

NETTY

Nar продолжает свое сотрудничество с NETTY с целью поддержки инициатив, выдвигаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий Азербайджана. Жюри NETTY ежегодно награждает лучшие ИТ-проекты и важные веб-ресурсы Азербайджана.

Для участия в конкурсе вы можете посетить сайт netty.az и представить свой проект в одной из девяти следующих номинаций:

  • Государство и электронное общество
  • Социальная отвественность и общество
  • Бизнес и предпринимательство
  • Финансы и банки
  • Электронная торговля и коммерция
  • Наука, образование и инновации
  • Здравоохранение, спорт и туризм
  • Информация и новости
  • Культура и творчество

Каждая номинация состоит из трех подкатегорий: вебсайты, приложения, социальные каналы и страницы. Дедлайн подачи заявок на участие – 30 ноября 2023 года.

Национальная интернет-премия NETTY, вручаемая при поддержке Nar, вот уже около 20 лет продвигает и награждает различные проекты, реализуемые в азербайджанском сегменте глобальной сети. Партнерство c NETTY является логическим продолжением проектов Nar в области корпоративной социальной ответственности (КСО), направленных на развитие сектора ИКТ в Азербайджане. Подробнее о проектах Nar вы можете узнать по ссылке nar.az/projects.

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