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19 октября, 2023
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Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A05s с большим экраном

Samsung Galaxy A05s

Компания Samsung представила в Индии бюджетный смартфон Galaxy A05s, который пришел на смену Galaxy A04s.

Galaxy A05s получил экран с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 680, объем оперативной памяти составляет 6 Gb (плюс 6 Gb виртуальной), емкость накопителя – 128 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD.

В основную камеру входят датчики с разрешением 50, 2 и 2 Мп, фронтальная камера – 13 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, он поддерживает зарядку мощностью 25 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве программной платформы выступает Android 13 с оболочкой OneUI 5.1. Samsung обещает два обновления операционной системы и еще два года после этого выпускать обновления безопасности.

Цена смартфона Samsung Galaxy A05s составляет $180.

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