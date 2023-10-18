Baidu представила нейросеть Ernie 4.0 и утверждает, что она не уступает GPT-4

Baidu представила новую версию большой языковой модели Ernie. Соучредитель компании Робин Ли (Robin Li) заявил, что теперь ИИ-модель Ernie 4.0 не уступает GPT-4 от OpenAI.

На презентации в Пекине Ли продемонстрировал способности Ernie 4.0 — чат-бот научился лучше понимать пользователя, генерировать более осмысленные ответы, рассуждать и запоминать реплики человека. Ernie 4.0 в реальном времени ответил на вопросы, связанные с рынком недвижимости, решил задачи по математике и по команде написал рассказ, действие которого происходит в мире древних боевых искусств.

«Ernie 4.0 получил полное обновление с улучшенной производительностью в понимании, генерации, рассуждении и памяти. Эти четыре главные функции составляют базу приложений, основанных на искусственном интеллекте, и теперь открывают неограниченные возможности для новых сервисов», — сообщил Робин Ли изданию Bloomberg.

В дальнейшем Baidu собирается интегрировать искусственный интеллект в одноименный поисковик и картографический сервис.

Сейчас аудитория сервиса составляет 45 млн. пользователей, для сравнения, у ChatGPT их уже 180 млн. Baidu рассчитывает, что ИИ поможет ей превзойти крупнейших местных игроков, таких как Alibaba и Tencent.