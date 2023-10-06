Dell собирается сделать развитие серверного бизнеса приоритетом

Компания Dell Technologies входит в тройку мировых лидеров на рынке ПК. В ближайшие несколько лет ее серверный бизнес будет в среднем увеличивать выручку на 7%, в то время как потребительский ограничится 2,5% прироста в год. Данные цифры руководство компании сообщила на этой неделе инвесторам, пишет Bloomberg.

Ежегодный прирост выручки в серверном сегменте на 7% в два раза превышает показатель, заложенный в профильный прогноз в 2021 году. Подобный оптимизм по части серверного бизнеса связан с ростом спроса на системы искусственного интеллекта.

По словам финансового директора компании Джеффа Кларка (Jeff Clarke) эта тенденция увеличит общие затраты компаний на технологическую инфраструктуру. Помимо более дорогих вычислительных компонентов в виде ускорителей, серверный рынок будет требовать более емких хранилищ данных.

В августе этого года, Dell сообщила, что располагает заказами на поставку серверных систем для сегмента ИИ на сумму более $2 млрд, но как и многие, ограничена в своих возможностях поставок. Компания не собирается отказываться от продаж ПК. Это по-прежнему важный для нее бизнес, формирующий более половины годовой выручки. Но потенциал роста в этом сегменте теперь ограничен, отметил Кларк.

Dell рассчитывает, что ее удельный доход на одну акцию в долгосрочной перспективе будет расти на 8% в год минимум, а компания до 80% свободного денежного потока будет тратить на выплату дивидендов и выкуп акций. В сфере слияний и поглощений приоритет будет отдан мелким сделкам, а не крупным и затратным.