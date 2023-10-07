spot_img
7 октября, 2023
ДомойТелекомСобытияAmazon запустил в космос первые прототипы интернет-спутников проекта Project Kuiper

Amazon запустил в космос первые прототипы интернет-спутников проекта Project Kuiper

Amazon Project Kuiper

Kuiper Systems, дочернее подразделение компании Amazon, созданное в 2019 году для развития спутниковой группировки, предоставляющей широкополосное подключение к интернету, приступила к реализации проекта Project Kuiper. Данный проект задуман как конкурент Starlink от SpaceX.

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance (ULA) запустила на орбиту два прототипа интернет-спутников KuiperSat-1 и KuiperSat-2. Ракета, в рамках миссии Amazon Kuiper Protoflight, стартовала 6 октября в 14:06 по тихоокеанскому времени (22:06 по бакинскому времени) с космодрома на мысе Канаверал в штата Флорида.

Всего в рамках проекта планируется запустить 3236 космических аппаратов, которые смогут обеспечить широкополосный доступ в интернет на скорости около 400 Мбит/с по всей планете. Предполагается, что спутники разместятся на орбитах высотой 590, 610 и 630 км. На развертывание всей группировки уйдет не один год.

Предыдущая статья
Представлен недорогой планшет OnePlus Pad Go с аккумулятором 8000 мАч
Следующая статья
HP выпустил моноблок в виде «сумки с карманом» для клавиатуры
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,115ФанатыМне нравится
1,011ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»