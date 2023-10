Подписчики PS Plus Premium смогут запускать игры на PS5 в «облаке»

У подписчиков PS Plus Premium появится возможность запускать игры на PS5 в «облаке» уже в октябре этого года. Об этом компания Sony объявила на своем сайте.

Первоначально облачный стриминг через PS Plus Premium будет доступен в Австрии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Хорватии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Италии, Японии, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и на Кипре.



В Японии сервис появится 17 октября, в Европе -23 октября, а в Северной Америке — 30 октября.

Подписчики PS Plus Premium из перечисленных стран смогут запускать через «облако» сотни различных игр, среди которых Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök, Mortal Kombat 11, Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys и Fortnite. Сервис поддерживает внутриигровые покупки и DLC, настройку разрешения (от 720p до 4K) и улучшенный звук (5.1, 7.1, Tempest 3D Audiotech).