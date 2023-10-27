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27 октября, 2023
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В третьем квартале выручка и прибыль IBM оказались выше ожиданий аналитиков

IBM

Компания IBM опубликовала результаты за третий квартал 2023 финансового года. Выручка за отчетный период выросла на 4,6% до $14,75 млрд., что выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку равной $14,73 млрд.

Подразделения по разработке ПО и оказанию консалтинговых услуг увеличили выручку на 7,8% ($6,3 млрд) и 5,6% ($5,0 млрд) соответственно. Рост выручки разработчиков Red Hat составил 8%, подразделения по автоматизации — 14 %, подразделения по обработке данных и ИИ — 6 %.

Выручка инфраструктурного подразделения компании упала на 2,4% до $3,3 млрд., несмотря на рост продаж Z Systems на 9%. Падение выручки также показали служба поддержки инфраструктуры (6%) и сегмент распределенной инфраструктуры (4%).

Скорректированная прибыль на акцию также превзошла ожидания аналитиков – $2,20 против $2,13.

IBM подтвердила прежний прогноз по годовой выручке в размере 3–5%. Также компания ожидает около $10,5 млрд. свободного денежного потока — более чем на $1 млрд. больше, чем в 2022 году.

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