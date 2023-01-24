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24 января, 2023
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Western Digital проводит переговоры по слиянию части бизнеса с Kioxia

Western Digital Kioxia

По информации источников Bloomberg, сделка Western Digital Corporation с Kioxia Holdings Corporation может состояться в ближайшие месяцы.

На данном этапе переговоров предполагается, что бизнес Western Digital по производству твердотельной памяти структурно отделится от американской корпорации и будет объединен с активами Kioxia. Акции объединенной компании будут размещены на фондовом рынке как в США, так и в Японии. Руководить бизнесом будут представители Western Digital.

Бизнес по выпуску твердотельной памяти на данное время переживает не самые лучшие времена: цены и спрос упали, но это может способствовать слиянию компаний на более выгодных условиях. Объединение активов этих компаний создаст второго по величине производителя твердотельной памяти в мире после Samsung Electronics.

Компании взаимодействуют друг с другом на протяжении многих лет — у Western Digital и Kioxia уже есть совместное предприятие в Японии, занимающееся выпуском флеш-памяти.

Можно отметить, что альянс Western Digital и Kioxia уже обсуждался в 2021 году, но тогда никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.

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