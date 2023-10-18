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18 октября, 2023
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Опубликовано видео с «прямоходящим» человекоподобным роботом Figure 01

Figure 01

Figure — один из стартапов, который может составить Tesla конкуренцию в сфере разработки роботов. Его продукт — это человекоподобный робот Figure 01 с искусственным интеллектом, ориентированный на выполнение широкого спектра задач ручного труда. В частности, робот предназначен для выполнения сложной, монотонной и небезопасной работы на складах вместо человека.

Figure 01

Стартап стремительно развивает проект, научив робота ходьбе с соблюдением баланса менее чем за один год. Figure смог привлечь в проект инвестиции на сумму $70 млн., $9 млн. из которых он получил от компании Intel. Крупнейший мировой чипмейкер надеется не только получить выгоду от использования человекоподобных роботов, но также примет участие в развитии его «интеллекта». Команда инженеров стартапа, работающих над созданием робота, насчитывает 40 человек. Среди них — бывшие сотрудники Boston Dynamics, Tesla, Apple и других крупных компаний.

Рост Figure 01 составляет около 168 см, он весит 60 кг и способен поднимать тяжести весом до 20 кг. Передвигается робот со скоростью 1,2 м/с, а одного заряда аккумулятора ему хватает на 5 часов беспрерывной работы.

Компания опубликовала первое видео прогулки человекоподобного робота Figure 01. Для перемещения на двух ногах робот использует модель движения, опирающуюся на обучаемые ИИ-алгоритмы, которые отвечают за балансировку всеми конечностями. Роботу задается лишь направление движения без указания четкой траектории для его отдельных подвижных элементов. В процессе ходьбы алгоритм отдает команды шарнирам и суставам, необходимые для соблюдения баланса. В этот процесс вовлечены движения как руками, так и корпусом. Всего у робота Figure 01 41 степень свободы: по 6 для каждой руки плюс по 7 для ладоней, по 6 для каждой ноги и 3 для талии. Голова неподвижна относительно корпуса. Аккумулятор находится в рюкзаке.

Figure планирует начать массовое производство робота в 2024 году.

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