Google Photos теперь сохраняет резервные копии изображений в формате RAW

Сервис Google Photos теперь может автоматически создавать резервные копии для снимков в формате RAW. Такие фотографии отмечены соответствующим значком, а при открытии можно переключиться на JPEG.

Снимки в RAW занимают намного больше места, чем в JPEG, а хранилище Google Photos у большинства пользователей уже не неограниченное, поэтому новая функция полезна не для всех.

На данное время в сервисе нет возможности отменить автоматическую загрузку RAW в облако, но возможно, такая функция появится позже.