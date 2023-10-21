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22 октября, 2023
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Google Photos теперь сохраняет резервные копии изображений в формате RAW

Google Photos

Сервис Google Photos теперь может автоматически создавать резервные копии для снимков в формате RAW. Такие фотографии отмечены соответствующим значком, а при открытии можно переключиться на JPEG.

Google Photos

Снимки в RAW занимают намного больше места, чем в JPEG, а хранилище Google Photos у большинства пользователей уже не неограниченное, поэтому новая функция полезна не для всех.

На данное время в сервисе нет возможности отменить автоматическую загрузку RAW в облако, но возможно, такая функция появится позже.

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