Microsoft прекращает поддержку ОС Windows CE

Компания Microsoft объявила о прекращении расширенной поддержки операционной системы Windows CE (Windows Embedded Compact).

Windows CE — это облегченная версия Windows 1995, которая предназначена для КПК, смартфонов и встраиваемых систем. Она была представлена в 1996 году, а в 2008 переименована в Windows Embedded Compact. Спустя пять лет компания выпустила последнюю версию данной операционной системы — Windows Embedded Compact 2013 (Windows CE 8.0).

Основная поддержка прекратилась в 2018 году, и теперь разработчики объявили о прекращении расширенной поддержки. Для миграции с Windows CE Microsoft предложил два решения: переход на Windows 10 IoT корпоративного класса или использование контейнера приложений Windows CE на базовой версии Windows 10.

Использование Windows Embedded Compact 2013 возможно еще несколько лет, но без расширенной поддержки: Microsoft не прекратил продажу лицензий для операционной системы до 2028 года.