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2 октября, 2023
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Microsoft представил новый планировщик для всех пользователей

Microsoft Lists

Приложение для управления задачами Microsoft Lists (Microsoft Списки) стало доступно каждому пользователю.

Microsoft Lists было представлено в 2020 году, но только для бизнес-пользователей и корпоративных клиентов. В 2022 году стала доступна ограниченная тестовая версия для потребителей. Теперь компания предоставила всем желающим с учетной записью Microsoft доступ к бесплатной версии Microsoft Lists через приложения для iOS и Android, а также через браузер.

Приложение позволяет создавать списки, управлять ими и обмениваться списками между устройствами, использовать готовые шаблоны для таких задач, как отслеживание расходов, приготовление рецептов, идеи подарков и многое другое. Пользователи могут поделиться списками с коллегами, друзьями и семьей, а затем вести их вместе.

Microsoft Lists в настоящее время доступен в тестовой версии на сайте lists.microsoft.com и через приложения для iOS и Android.

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