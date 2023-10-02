Microsoft представил новый планировщик для всех пользователей

Приложение для управления задачами Microsoft Lists (Microsoft Списки) стало доступно каждому пользователю.

Microsoft Lists было представлено в 2020 году, но только для бизнес-пользователей и корпоративных клиентов. В 2022 году стала доступна ограниченная тестовая версия для потребителей. Теперь компания предоставила всем желающим с учетной записью Microsoft доступ к бесплатной версии Microsoft Lists через приложения для iOS и Android, а также через браузер.

Приложение позволяет создавать списки, управлять ими и обмениваться списками между устройствами, использовать готовые шаблоны для таких задач, как отслеживание расходов, приготовление рецептов, идеи подарков и многое другое. Пользователи могут поделиться списками с коллегами, друзьями и семьей, а затем вести их вместе.

Microsoft Lists в настоящее время доступен в тестовой версии на сайте lists.microsoft.com и через приложения для iOS и Android.