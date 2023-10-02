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2 октября, 2023
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Mistral 7B – большая языковая ИИ-модель с открытым кодом

Mistral 7B

Французский стартап Mistral AI разработал большую языковую модель с открытым исходным кодом Mistral 7B. Согласно заявлению, новая технология превосходит другие ИИ-модели почти по всем параметрам».

«Мы выпускаем Mistral 7B под лицензией Apache 2.0, его можно использовать без ограничений. Работа с открытыми моделями — лучший способ для поставщиков и пользователей построить устойчивый бизнес на основе решений искусственного интеллекта», — отмечает компания.

Разработчики подчеркивают, что такой подход способствует демократизации ИИ и обеспечивает прозрачность, а также позволяет другим командам проверять, адаптировать и улучшать существующую основу кода. Обеспечивается дополнительная конфиденциальность для пользователей, поскольку нейросеть можно запускать на локальных компьютерах, а сама она не требует доступа к интернету или облачным сервисам.

Код Mistral 7B доступен в репозитории HugginFace.

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