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7 октября, 2023
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HP выпустил моноблок в виде «сумки с карманом» для клавиатуры

HP Envy Move

Компания HP выпустила моноблочный компьютер Envy Move, который отличается наличием специальной ручки и отсека для переноски клавиатуры и периферийных устройств. Вес устройства составляет 4 кг.

HP Envy Move

HP Envy Move оснащен 23,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2560×1440 пикселей и максимальной яркостью 300 нит (имеется встроенный датчик освещенности). Экран поддерживает технологию Low Blue Light для защиты глаз от синего излучения и имеет антибликовое покрытие.

В базовой комплектации ($900) моноблок предлагает процессор Intel Core i3-1315U с частотой до 4,5 GHz, 8 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 256 Gb. Также будет предложен вариант ($1200) с Core i5-1335U с частотой до 4,6 GHz, 16 Gb ОЗУ и твердотельный накопитель PCIe 4.0 объемом до 1 Tb.

По заявлению производителя, моноблок может работать до четырех часов без подключения к розетке благодаря встроенному аккумулятору емкостью 83 Втч. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, 5 Мп веб-камера HP Wide Vision со шторкой, два микрофона и встроенные динамики. В комплект поставки также входит внешний блок питания на 90 Вт и беспроводная Bluetooth-клавиатура со встроенным тачпадом.

Моноблок HP Envy Move уже доступен для покупки в США.

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