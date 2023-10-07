80% устройств Lenovo будут подлежать ремонту к 2025 году

Компания Lenovo сообщила, что к 2025 году четыре из пяти ее устройств будут ремонтопригодными. Также будут доступны запчасти для осуществления ремонта. Производитель не планирует указывать клиентам, где они должны ремонтировать свои устройства.

На Canalys EMEA 2023 старший вице-президент Lenovo и руководитель компьютерного подразделения Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) Лука Росси (Luca Rossi) заявил, что компания рассчитывает достичь так называемой углеродной нейтральности к 2050 году. Он отметил, что ремонтопригодность продуктов Lenovo станет важной частью в этой стратегии.

«Батареи, SSD и многие другие компоненты устройств Lenovo можно будет при необходимости отремонтировать или заменить прямо на месте, что позволит сократить количество производственных отходов», — отметил Росси.

Кроме того, немало важной частью новой стратегии Lenovo является то, что пользователи сами смогут починить свои устройства.

Компания и так не имеет плохой репутации с точки зрения ремонтопригодности ее продуктов. Например, ноутбуки ThinkPad T14 третьего поколения получили оценку ремонтопригодности 7 баллов из 10 от iFixit. Те же MacBook обычно получают 1–3 балла по той же шкале ремонтопригодности.