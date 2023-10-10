Honor Play 50 Plus: недорогой смартфон с 50 Мп камерой и аккумулятором на 6000 мАч

Компания Honor представила доступный смартфон Play 50 Plus. Аппарат оснащен 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Hz.

Основой Honor Play 50 Plus стала платформа Dimensity 6020, которая работает в связке с 8 или 12 Gb оперативной памяти и 256 Gb постоянной памяти. В состав двойной основной камеры вошел 50 Мп сенсор, дополненный датчиком глубины на 2 Мп и LED-вспышкой. В верхней части экрана по центру размещена 8 Мп селфи-камера.

Смартфон получил емкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт. В оснащение устройства также входит поддержка 5G, боковой сканер отпечатков пальцев, два динамика с поддержкой Hi-Res Audio, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем для наушников. Используется ОС Android 13 с прошивкой MagicOS 7.2.

Honor Play 50 Plus доступен в четырех расцветках корпуса: черной, зеленой, голубой и фиолетовой с эффектом перламутра. Цена версии с 12/256 Gb памяти составляет $195, а стоимость модификации 8/256 Gb пока не объявлена.