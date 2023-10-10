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11 октября, 2023
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Google предлагает пользователям использовать ключ доступа вместо пароля

Google

Компания Google начала предлагать пользователям по умолчанию создавать «пароль без пароля». Начиная с сегодняшнего дня, 10 октября, пользователям учетной записи Google предлагается создать ключ доступа для своей учетной записи по умолчанию.

Отмечается, что ключи доступа – это альтернатива паролям, они призваны обеспечить «более быстрый и безопасный вход». Ключи доступа позволяют входить в аккаунт Google, используя отпечаток пальца, распознавание лица или выбранный способ разблокировки экрана устройства, например, PIN-код. Как создать ключ доступа рассказывается на странице поддержки.

Пользователи все еще смогут пользоваться традиционными паролями, а также полностью отказаться от использования ключей доступа, отключив опцию «По возможности не запрашивать пароль» для своей учетной записи.

За последний год компания представила поддержку ключей доступа для ряда своих продуктов. Многие ведущие веб-сайты и приложения также поддерживают ключи доступа.

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