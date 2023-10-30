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30 октября, 2023
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Самые привлекательные работодатели в США в сфере IT

США

Согласно данным Resume, которые основываются на анализе количества пользователей LinkedIn, подававших заявки на те или иные вакансии, лидером среди самых привлекательных работодателей в США является компания Netflix. В среднем ежедневно на вакансии Netflix откликается почти 85 человек.

На втором месте — Amazon с 73 заявками в сутки, на третьем расположился Microsoft с 58 заявками. Компания Apple заняла лишь четвертое место.

Первые шесть мест занимают технологические компании. На седьмом разместилась Tesla, а далее S&P Global. Если судить по LinkedIn, это говорит о том, что IT-сегмент остается самым востребованным в США.

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