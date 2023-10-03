XVII Международная конференция AICT2023 пройдет в Университете ADA c 18 по 20 октября

С 18 по 20 октября 2023 года в Баку пройдет 17-я Международная конференция по использованию информационно-коммуникационных технологий AICT2023. В этом году организаторами мероприятия выступают Университет ADA, Университет Джорджа Вашингтона, Туринский политехнический университет и IEEE Azerbaijan Joint Chapter. Техническим спонсором, традиционно, является Институт инженеров электротехники и электроники IEEE. IEEE является крупнейшей в мире профессиональной ассоциацией инженеров, главной целью которой является продвижение высоких технологий. IEEE объединяет более 423 000 индивидуальных членов из более 160 стран. Институт инженеров электротехники и электроники издает третью часть мировой технической литературы по радиоэлектронике, компьютерам и электротехнике.

AICT2023 предложит основные доклады, учебные пособия и исследовательские презентации. Ожидается, что представленные документы будут охватывать новейшие технологии, теоретические концепции, стандарты, реализацию продуктов, текущие исследовательские проекты, а также вопросы применения ИКТ. Отметим, что в предыдущей конференции AICT приняли участие сотни участников из более чем 70 стран мира.

В числе спикеров мероприятия:

Профессор Лука Кальеро (Luca Cagliero), Кафедра управления и вычислительной техники, Туринский политехнический университет (Италия) — «Темная сторона больших языковых моделей».

Профессор Тимоти В.Вуд (Timothy W. Wood), Директор лаборатории облачных систем GW, факультет компьютерных наук, Университет Джорджа Вашингтона (США) — «Туда и обратно: от облака к сети и периферии».

Профессор Реза Азардерахш (Reza Azarderakhsh), Научный сотрудник I-SENSE, факультет компьютерных наук и электротехники, Атлантический университет Флориды (США) — «Кибербезопасность в эпоху квантовых компьютеров: постквантовая криптография».

Профессор Самир Рустамов, Школа информационных технологий и инженерии, Университет ADA (Азербайджан) — «Автоматическая коррекция орфографии: проблемы и решения. Пример использования азербайджанской системы проверки правописания «Mirzə».

Международная конференция AICT2023 — это форум, на котором собираются бизнесмены, исследователи, ученые, архитекторы программного обеспечения и специалисты отрасли для обсуждения инновационных идей и разнообразных тем, касающихся информационных технологий и услуг следующего поколения. Используя этот форум, исследователи и практики могут обменяться своим видением проблем и задач, новыми бизнес-моделями, основанными на технологиях, и решениями.

Более подробная информация о Международной конференции AICT2023 и программа научного мероприятия доступна на официальном сайте: https://www.aict.info/?csc=2023