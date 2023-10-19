Azercell и Türk Telekom строят будущее кибербезопасности братских стран

С 14 по 23 августа при поддержке Azercell 10 молодых специалистов из Азербайджана приняли участие в лагере кибербезопасности «Cyber Security Camp», традиционно организуемом Türk Telekom каждый год в Турции. Данное мероприятие проводится для удовлетворения растущих потребностей бизнеса в экспертах по кибербезопасности и нацелено на молодежь, которая хочет совершенствоваться в этой области, строит собственные карьерные цели в сфере кибербезопасности и мечтает перенять опыт у экспертов. В рамках этого мероприятия студенты получают не только теоретические знания, но и принимают участие в решении практических задач, а участникам лагеря, показавшим наиболее высокие результаты на экзаменах, предлагаются реальные возможности трудоустройства.

Следует отметить, что Türk Telekom — это одна из компаний, больше всего инвестирующих в молодежь в Турции, способствуя карьерному росту будущего поколения. Лагерь также призван внести свой вклад в реализацию национальной концепции кибербезопасности Турции, мобилизуя знания экспертов и все возможности оператора для обучения молодежи в области кибербезопасности.

Точно таких же целей придерживается в Азербайджане лидирующий оператор мобильной связи Azercell, который в рамках сотрудничества с Türk Telekom поддержал возможность участия в «Cyber Security Camp» в этом году нашей молодежи. По итогам конкурса, объявленного Azercell 22 июля 2023 года, 10 молодых специалистов из нашей страны приняли участие в лагере, проходившем под лозунгом «Стань одним из КиберГероев будущего». И можно с уверенностью сказать, что их участие в обучении также внесет свой вклад в реализацию «Стратегии информационной и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023-2027 годы», подписанной президентом Ильхамом Алиевым 28 августа текущего года.

О том, как проходил лагерь «Cyber Security Camp» и какую роль сыграл в организации поездки на мероприятие нашей молодежи оператор, читайте в интервью Infocity c главой отдела информационной безопасности и управления инцидентами Azercell Эльнуром Гулузаде и отзывах студентов.

— Это было первое участие нашей молодежи в «Cyber Security Camp». Планируете ли вы в будущем продолжать сотрудничество с турецким оператором в данной сфере?

— Türk Telekom уже в четвертый раз проводит подобное мероприятие по кибербезопасности. И в этом году мы впервые присоединились к данному проекту, который для Azercell преследует цель не только предоставить возможность нашей молодежи повышения общего уровня образования, но и развить компетенции и профессиональные навыки в конкретном направлении. Сфера кибербезопасности в нашей стране сейчас активно развивается и остро ощущается нехватка грамотных, талантливых и профессиональных кадров. Тратится достаточно много времени и ресурсов при подготовке таких специалистов внутри компании, а некоторые вакансии остаются актуальными достаточно продолжительное время. Решением таких вопросов как раз и занимается лагерь «Cyber Security Camp», который позволяет не только развиваться молодежи, но и нам самим пополнять собственные ряды специалистов в этой сфере.

Я, конечно, рад, что данный проект был реализован именно с Türk Telekom, и надеюсь, что объединение молодежи наших стран на учениях по кибербезопасности теперь станет хорошей традицией.

Мохлят Керимзаде

Бакалавр: Азербайджанский технический университет.

«За время пребывания в Турции мы ознакомились с передовыми технологиями в области кибербезопасности, получили возможность пообщаться и перенять опыт международных специалистов, работающих над реализацией масштабных проектов. Это дало мне дополнительный стимул для повышения своих знаний в этой сфере, чтобы в будущем принести максимальную пользу нашей стране».

Айла Магеррамова

Магистратура: Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

«Я находилась в поиске направления, которым хотела бы заниматься в будущем. И лагерь дал мне возможность найти свою мечту. Это был невероятно интересный, а главное, максимально полезный опыт. Мы были приятно удивлены тому, какое пристальное внимание уделялось каждому из нас. Любой из студентов мог обратиться за помощью по тому или иному вопросу в любое время, так как преподаватели и менторы всегда готовы были поддержать нас. А то, как проходили занятия — выше всех похвал. Насыщенная программа лагеря, тем не менее, позволила нам познакомиться и со Стамбулом».

— Существует ли вероятность организации подобного лагеря в нашей стране?

— В рамках Корпоративной Социальной Стратегии нашей компании мы будем продолжать вносить свой вклад в развитие молодежи в области информационных технологий и, в частности, кибербезопасности. Для этого по инициативе и при поддержке Azercell реализуются многочисленные проекты, ежегодно проводятся программы стипендии и стажировки, организовываются хакатоны для развития студентов в области кодирования, подписываются меморандумы о сотрудничестве с ведущими университетами страны.

Что касается летних лагерей, в дальнейшем мы планируем инициировать более долгосрочные проекты, чтобы предоставить студентам больше возможностей для дальнейшего карьерного роста и приобретения важных навыков. Нам следует активно развивать не только идею организации лагерей, но и других мероприятий, и организовывать их в Азербайджане на столь же высоком уровне, как это было в Турции.

Гюллю Магеррамова

Магистратура: Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

«Мы успели пройти интенсивное обучение и даже немного погулять. Были дни, когда мы спали несколько часов и снова бежали на занятия. Отмечу, что именно бежали, потому что для нас это было в удовольствие».

Нахид Асланов

Бакалавр: Азербайджанский Государственный Экономический Университет.

«Несмотря на мои знания в сфере сетевой безопасности, участие в лагере я считаю очень полезным. Лагерь позволил мне узнать, что в сфере кибербезопасности существует множество возможностей помимо тех, которые нам были известны. И вся полученная информация является основой для еще более углубленного изучения темы, что позволит нам стать ценными кадрами для нашего государства».

— Сколько человек приняло участие в «Cyber Security Camp» и как вы оцениваете общий уровень их подготовки?

— Всего участие в лагере приняло 35 человек, и я хотел бы сказать, что все они представляют собой ценные кадры. Каждый из этих 35 студентов как азербайджанских, так и турецких, обладает знаниями, навыками и способностями в соответствующей области. И мы с гордостью отмечаем, что азербайджанские студенты проявили достаточно высокий уровень участия не только на занятиях, но и при выполнении домашних работ. Итоговый экзамен, который показал способности ребят, пришедших в лагерь практически с одинаковыми знаниями, наши ребята сдали на высоком уровне. И столь хорошие результаты дали понять, что мы не ошиблись в выборе кандидатов.

Ламия Салахова

Бакалавр: Азербайджанский Государственный Экономический Университет.

«Участие в лагере позволило мне получить новые знания, особенно в тех направлениях, о которых у меня была минимальная информация. Мы на практике увидели, как применяются теоретические знания в области кибербезопасности, что очень помогло понять суть процессов, принципы их работы, а главное, для чего они реализуются. На все наши вопросы отвечали специалисты, непосредственно работающие в этой области. Помимо этого, большое преимущество лагеря заключалось в том, что мы получили информацию о механизмах работы отделов информационной безопасности непосредственно в компаниях. Я считаю, что участие в лагере сыграет для нас большую роль в будущем».

— Как проходили занятия в лагере?

— На самом деле, 10 дней — это довольно короткий срок, но тренинги проводились очень интенсивно. Ребята в 8 часов утра завтракали, а в 9:00 уже приступали к обучению и, отлучаясь только на обед, до 6 часов вечера принимали участие на занятиях. То есть полный рабочий день они активно работали над своим развитием. Если рассматривать теоретические и практические занятия в процентном соотношении, то их можно оценить на уровне 70% и 30% соответственно. Также, в рамках занятий, студентов делили на команды Blue Team и Red Team в зависимости от предпочтений в осуществлении оборонительных или наступательных действий.

Агиль Сафаров

Бакалавр: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

«В Турции мы получили множество полезных знаний, развили свою сеть общения, познакомились с новыми преподавателями и представителями бизнеса. Мне, например, очень понравилось то, как преподнесли знания по DLP. Несмотря на максимально загруженный график, общение с экспертами вечером было только в радость, так как мы могли обсуждать с ними различные темы и получать ответы на вопросы, выходящие за рамки основной программы обучения. Спасибо организаторам, что смогли создать для нас такую прекрасную возможность».

Марьям Микаилова

Магистратура: Азербайджанский Государственный Экономический Университет.

«Лагерь дал мне важный и столь необходимый опыт не только в сфере кибербезопасности, но и в плане новых знакомств. Я познакомилась с массой интересных людей как среди студентов, так и среди преподавателей, менторов и приглашенных экспертов, благодаря чему я получила знания в области кибербезопасности, которые смогу применять, работая в банковском секторе. Со многими студентами мы продолжаем поддерживать связь и после лагеря, общаясь и делясь полезной информацией. Я очень благодарна Azercell за такую возможность».

После ужина организаторы лагеря приглашали на встречи со студентами руководителей различных профильных компаний, глав отделов информационной безопасности, а также известных экспертов. Такие встречи как раз были нацелены на то, чтобы помочь турецким студентам в дальнейшем трудоустройстве, но они очень помогли и нашим ребятам, которые планируют развивать свою карьеру в сфере кибербезопасности или же создавать свой бизнес в этой области и предлагать собственные решения. Беседы, в основном, дали возможность им выбрать направление, понять текущую ситуацию на рынке и его потребности, а также то, что они могут привнести в эту сферу в будущем. Обычно эти встречи продолжались до позднего вечера и заканчивались выполнением домашних заданий при участии менторов, а также обсуждением вопросов, возникших в течение дня. За эти 10 дней знания были получены колоссальные. Кроме того, столь интенсивная повестка позволила студентам сплотиться, привыкнуть друг к другу и к своим менторам, а также пропитаться дружеской атмосферой, царившей в лагере.