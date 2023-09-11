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12 сентября, 2023
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WhatsApp обеспечит совместимость с другими мессенджерами

WhatsApp

Команда WhatsApp работает над новой функцией, которая обеспечит совместимость со сторонними платформами обмена сообщениями.

В бета-версии приложения WhatsApp для Android под номером 2.23.19.8 появилось новое меню — Third-party Chats (Сторонние чаты), сообщает тематический ресурс WABetaInfo. На данный момент экран не работает и не доступен пользователям.

Согласно Закону ЕС о цифровых рынках (DMA), крупные технологические компании должны реализовать совместимость своего мессенджера с конкурирующими платформами. Цель DMA заключается в том, чтобы удержать IT-гигантов от «навязывания несправедливых условий» и «обеспечить открытость ключевых цифровых сервисов». В рамках закона технологические компании также обязаны допустить альтернативные магазины приложений.

Требование становится обязательным в Евросоюзе с марта 2024 года.

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