В WhatsApp появится ИИ-ассистент

Команда WhatsApp объявила о внедрении в мессенджер несколько новых функций на основе системы искусственного интеллекта. Некоторым пользователям станут доступны для тестирования в чатах три новых сервиса: встроенный чат-бот, генератор стикеров и генерация фотореалистичных изображений по текстовым описаниям.

AI chats, аналог ChatGPT, позволит задавать боту вопросы на «любые темы», а также устраивать дебаты с групповых чатах с «десятками уникальных персонажей», созданными ИИ;

AI stickers — позволит генерировать индивидуальные стикеры;

Генерация фотореалистичных изображений по текстовым описаниям. Пользователю достаточно набрать команду /imagine и добавить краткое описание.

В WhatsApp подчеркивают, что ИИ-чат — экспериментальная функция, а чат-бот может давать неуместные ответы. Пользователям рекомендуют быть осторожными при общении с ИИ-ботом и не отправлять ему конфиденциальную информацию.