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29 сентября, 2023
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В WhatsApp появится ИИ-ассистент

WhatsApp

Команда WhatsApp объявила о внедрении в мессенджер несколько новых функций на основе системы искусственного интеллекта. Некоторым пользователям станут доступны для тестирования в чатах три новых сервиса: встроенный чат-бот, генератор стикеров и генерация фотореалистичных изображений по текстовым описаниям.

  • AI chats, аналог ChatGPT, позволит задавать боту вопросы на «любые темы», а также устраивать дебаты с групповых чатах с «десятками уникальных персонажей», созданными ИИ;
  • AI stickers — позволит генерировать индивидуальные стикеры;
  • Генерация фотореалистичных изображений по текстовым описаниям. Пользователю достаточно набрать команду /imagine и добавить краткое описание.

В WhatsApp подчеркивают, что ИИ-чат — экспериментальная функция, а чат-бот может давать неуместные ответы. Пользователям рекомендуют быть осторожными при общении с ИИ-ботом и не отправлять ему конфиденциальную информацию.

 

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