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29 сентября, 2023
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Глава OpenAI Сэм Олтмэн и Джони Айв ведут переговоры о привлечении $1 млрд. от SoftBank для создания устройства с ИИ

OpenAI

Гендиректор OpenAI Сэм Олтмэн, бывший дизайнер компании Apple Джони Айв и основатель SoftBank Масаёси Сон ведут переговоры о создании «iPhone в сфере искусственного интеллекта». В проект японский конгломерат может вложить более $1 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Об этих переговорах со ссылкой на своих собеседников ранее писало издание The Information.

По словам источников, они хотят создать более интуитивно понятный пользовательский интерфейс для работы с искусственным интеллектом, эта разработка должна быть сравнима с инновациями iPhone в сенсорных экранах, которые вывели мобильный интернет на массовый рынок.

Переговоры пока находятся на ранней стадии, рассматривается множество различных идей.

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