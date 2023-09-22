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22 сентября, 2023
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В smart-дисплей Amazon Echo Show 8 встроен хаб умного дома

Amazon Echo Show 8

Компания Amazon пополнила линейку smart-устройств Echo новой моделью — Echo Show 8 (3-е поколение). Дисплей получил новый дизайн, который характеризуется изогнутыми линиями.

Amazon Echo Show 8

Echo Show 8 предлагает сенсорный экран Smart HD нового поколения и концентратор умного дома. Есть поддержка технологий Zigbee, Thread, Bluetooth и Matter. Внутри устройства установлен новый процессор (модель не называется). Производитель утверждает, что встроенная технология настройки под помещение и 3D-обработка звука обеспечивают более чистое и объемное звучание двух широкополосных неодимовых динамиков.

Для видеозвонков пользователям предлагается оптимизированный аудиотракт, подавляющий фоновые шумы, и 13 Мп камера в центре верхней рамки. Встроенная шторка камеры и кнопка отключения микрофона позволяют защитить приватность. Echo Show 8 настраивает содержимое домашнего экрана в зависимости от расстояния до пользователя. Amazon начнет внедрять соответствующий адаптивный контент для Echo Show 8 (2-го поколение) с октября. Ожидается, что другие модели Echo Show получат эту возможность в начале 2024 года.

Amazon Echo Show 8 будет предложен покупателям за $150, предзаказ уже открыт. В продажу устройство поступит 25 октября. Экран доступен в белом или антрацитовом цвете.

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