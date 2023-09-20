В Баку прошел семинар, посвященный решениям Brocade

20 сентября в отеле JW Marriott прошел семинар, посвященный решениям компании Brocade, в том числе, основам Fibre Channel SAN. Brocade — американская технологическая компания, специализирующаяся на продуктах для сетей хранения данных, в настоящее время дочерняя компания Broadcom Inc. Компания известна своими продуктами и технологиями для сетей хранения данных Fibre Channel. До приобретения компания расширилась на смежные рынки, включая широкий спектр аппаратных и программных продуктов IP / Ethernet.

Мероприятие началось с выступления системного инженера Brocade Сергея Целикова, который рассказал участникам семинара о возможностях последних протоколов Broadcom, а также дал рекомендации по построению оптимальных сетей SAN. Далее менеджер по продажам Brocade Николай Умнов поделился новостями компании и предоставил информацию о нюансах обучения и сертификации инженеров по продуктам компании. Вернувшийся к выступлению Сергей Целиков в развернутой форме провел знакомство с новыми продуктами Brocade, которые компания представила на рынке в текущем году, включая актуальные решения FCIP, программное обеспечение управления SANnav, HBA Emulex и сетевые карты Broadcom.

После обеда представитель Broadcom рассказал об основных преимуществах технологии Broadcom в сравнении с альтернативными решениями, после чего мероприятие продолжили основные ОЕМ-партнеры компании. В частности, старший системный инженер, Baltics & UCIS Channel DC Specialist компании Dell Technologies Сафар Сафаров, консультант по внедрению ИТ компании IBM Александр Рейтман, менеджер по направлению «Решения для управления данными» Lenovo Антон Котцов и старший технический консультант Hitachi Vantara Андрей Караванов рассказали о собственных решениях в сфере построения надежной инфраструктуры хранения и управления данными на базе технологии Fibre Channel.

Завершилось мероприятие сессией вопросов и ответов, в рамках которой участники мероприятия смогли пообщаться со спикерами и обсудить нюансы внедрения представленных решений в ИТ-инфраструктуру своих компаний.