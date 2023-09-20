Nikon Zf — полнокадровая беззеркальная камера в ретро-стиле

Компания Nikon представила полнокадровую беззеркальную камеру Zf, выполненную в ретро-стиле. Новинка в первую очередь ориентирована на любителей старых фотоаппаратов.

Nikon Zf оснащена полнокадровым сенсором с разрешением 24,5 Мп. За обработку изображений отвечает процессор Expeed 7, тот же, что и в моделях более высокого класса — Z8 и Z9. Новая камера имеет встроенный пятиосный стабилизатор изображения и автофокусировку (299 точек) с поддержкой 3D-отслеживания. Для хранения отснятого материала предусмотрены два слота для карт памяти.

Камера способна записывать 10-битное видео в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду. Также предусмотрена функция серийной съемки со скоростью до 30 кадров в секунду.

Среди других характеристик: механический затвор, издающий соответствующий звук при использовании, переключатель для монохромного режима и 3,2-дюймовый поворотный дисплей. Есть физический поворотный регулятор для настройки ISO.

Nikon Zf поступит в розничную продажу в середине октября за $1999.

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