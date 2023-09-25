Стала известна дата выхода Resident Evil Village на iPhone 15 Pro и iPad

В рамках выставки Tokyo Game Show 2023, компания Capcom объявила дату релиза мобильной версии Resident Evil Village.

Хоррор будет доступен на iPhone 15 Pro и Pro Max, а также моделях iPad Air и iPad Pro на чипах M1 и M2, уже 30 октября. Для бесплатного прохождения будет доступен всего один уровень — за оставшийся контент придется заплатить. Кроме того, 30 октября выйдет DLC Winters’ Expansion с сюжетным дополнением Shadows of Rose.

Цена уже известны, правда пока только для Японии. Версия Village для мобильных устройств Apple будет стоить 4990 йен, а дополнение к ней — 2000 йен.

Конкретную дату выхода ремейка Resident Evil 4 на устройствах Apple, разработчики не назвали, но подтвердили, что планируют выпустить его до конца 2023 года. На релизе RE4 для устройств Apple будет доступна как основная игра, так и дополнение Separate Ways, вышедшее на других платформах 21 сентября. Ремейк в App Store будет поддерживать функцию Universal Purchase, то есть покупать игру для Mac и iPhone по отдельности не нужно.