Скоро WhatsApp прекратит поддержку ряда Android-смартфонов

Команда WhatsApp сообщила, что начиная с 24 октября 2023 года для работы мессенджера потребуется как минимум ОС Android 5.0. Пользователям стоит обновить версию ОС на своем смартфоне, а если Android 5.0 или более современная версия не поддерживаются, то задуматься о смене устройства. После 24 октября на устройствах с Android 4.1 Jelly Bean (версия ОС 2012 года) станут недоступны все службы WhatsApp.

В список смартфонов, которые вскоре утратят поддержку WhatsApp вошли следующие модели:

Samsung Galaxy Note2

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

HTC One

HTC Desire HD

HTC Sensation

LG Optimus 2X

Nexus 7

LG Optimus G Pro

HTC One

Sony Xperia Z

Sony Xperia S2

Sony Ericsson Xperia Arc3

Motorola Xoom

Motorola Droid Razr

Предварительно будут отправлены соответствующие уведомления на все аппараты, которые были признаны устаревшими.