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26 сентября, 2023
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Скоро WhatsApp прекратит поддержку ряда Android-смартфонов

WhatsApp

Команда WhatsApp сообщила, что начиная с 24 октября 2023 года для работы мессенджера потребуется как минимум ОС Android 5.0. Пользователям стоит обновить версию ОС на своем смартфоне, а если Android 5.0 или более современная версия не поддерживаются, то задуматься о смене устройства. После 24 октября на устройствах с Android 4.1 Jelly Bean (версия ОС 2012 года) станут недоступны все службы WhatsApp.

В список смартфонов, которые вскоре утратят поддержку WhatsApp вошли следующие модели:

  • Samsung Galaxy Note2
  • Samsung Galaxy S2
  • Samsung Galaxy Nexus
  • HTC One
  • HTC Desire HD
  • HTC Sensation
  • LG Optimus 2X
  • Nexus 7
  • LG Optimus G Pro
  • HTC One
  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia S2
  • Sony Ericsson Xperia Arc3
  • Motorola Xoom
  • Motorola Droid Razr

Предварительно будут отправлены соответствующие уведомления на все аппараты, которые были признаны устаревшими.

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