Скоро WhatsApp прекратит поддержку ряда Android-смартфонов

Команда WhatsApp сообщила, что начиная с 24 октября 2023 года для работы мессенджера потребуется как минимум ОС Android 5.0. Пользователям стоит обновить версию ОС на своем смартфоне, а если Android 5.0 или более современная версия не поддерживаются, то задуматься о смене устройства. После 24 октября на устройствах с Android 4.1 Jelly Bean (версия ОС 2012 года) станут недоступны все службы WhatsApp.
В список смартфонов, которые вскоре утратят поддержку WhatsApp вошли следующие модели:
- Samsung Galaxy Note2
- Samsung Galaxy S2
- Samsung Galaxy Nexus
- HTC One
- HTC Desire HD
- HTC Sensation
- LG Optimus 2X
- Nexus 7
- LG Optimus G Pro
- HTC One
- Sony Xperia Z
- Sony Xperia S2
- Sony Ericsson Xperia Arc3
- Motorola Xoom
- Motorola Droid Razr
Предварительно будут отправлены соответствующие уведомления на все аппараты, которые были признаны устаревшими.