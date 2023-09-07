Представлен платежный сервис Hyundai Pay

Компания Hyundai представила новую услугу — платежный сервис Hyundai Pay. Это инициатива американского подразделения автопроизводителя, и сама система будет доступна в первую очередь в США. Возможно, новая услуга позже станет глобальной.

Система Hyundai Pay позволяет клиентам находить и оплачивать покупки с помощью сенсорного экрана своего автомобиля. Перед этим к системе нужно привязать банковскую карту.

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Кроме того, Hyundai заключила партнерское соглашение с Parkopedia для запуска первой функции в рамках Hyundai Pay — систему оплаты парковки. Эта система позволяет водителям в США находить, резервировать и оплачивать парковку в 6000 местах.

Изначально платежный сервис Hyundai Pay появится на обновленной модели Kona 2024 модельного года. Позже еще девять моделей получат новую услугу при смене модельного года или обновлениях ПО.

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