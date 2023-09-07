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7 сентября, 2023
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Azercell запускает специальную кампанию на номера с префиксом «010» по случаю нового учебного года

Azercell

По случаю начала учебного года «Azercell Telecom» объявляет о запуске кампании «Новый учебный год 2023». Начиная с 7-го сентября лидирующий оператор мобильной связи впервые предоставляет скидку на номера эксклюзивной серии с префиксом «010». Абоненты имеют уникальную возможность приобрести номера из серии 010 380 предоплатной (SimSim) линии или 010 223 постоплатной линии на сайте www.azercellim.com  со скидкой в размере 30%. Кампания продлится до 31 октября 2023 года.

Отметим, что сайт www.azercellim.com -одна из технологических новинок, представленных лидирующим мобильным оператором, которая позволяет абонентам выбрать понравившиеся номера с префиксом «010» и сразу же произвести их регистрацию в режиме онлайн.

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