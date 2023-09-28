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28 сентября, 2023
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SAP интегрирует ИИ-помощника Joule во все продукты компании

SAP Joule

Производитель программного обеспечения, компания SAP, объявила о создании виртуального помощника Joule на основе генеративного ИИ. Joule будет интегрирован практически во все программные продукты компании и обеспечит работу с набором облачных сервисов компании и сторонними системами. ИИ-помощник сможет быстро разбираться в разрозненных корпоративных данных, выдавая качественные ответы на запросы, что должно повысить производительность сотрудников, отмечают в SAP.

Сотрудники смогут задавать боту вопросы в свободной форме, а тот будет давать осмысленные ответы на основе баз данных, доступных в средах SAP, специфических для каждой отдельной компании. Для этого он изучит корпоративные тексты, базы данных, изображения и другой контент во всех проектах на базе SAP и сторонних разработках. Гарантируется сохранение конфиденциальности приватных данных. Кроме того, некоторые задачи Joule сможет выполнять самостоятельно — готовить описания вакансий для HR, разрабатывать релевантные вопросы для интервьюирования соискателей и прочие.

Ожидается, что Joule окажет большое влияние на всю экосистему SAP, поскольку услугами компании пользуются более 300 млн. сотрудников по всему миру ежедневно. На момент релиза в ноябре Joule будет доступен в SAP SuccessFactors, SAP S/4HANA Public Cloud Edition и SAP Start, а немного позже — в SAP CX, SAP Ariba и SAP Business Technology Platform, после чего появится и в других приложениях.

Появление Joule стало продолжением развития инструментов Business AI, представленных SAP в мае и помогающих автоматизировать множество бизнес-процессов. Сообщается, что SAP Business AI уже используют во множестве сценариев более 26 тыс. корпоративных клиентов.

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