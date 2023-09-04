Lenovo расширяет свое присутствие в Центральной Азии и объявляет об открытии в регионе сети складов запчастей

Компания Lenovo, самый быстрорастущий провайдер оборудования ИТ-инфраструктуры и решений для цифровой трансформации, объявляет об открытии складов запчастей в Центральной Азии. Это позволит Lenovo укрепить свое присутствие на рынке и улучшить качество обслуживания клиентов на территории стран региона.

«Открытие собственных складов запчастей позволит укрепить наши позиции на рынке Центральной Азии. Кроме того, это даст нам возможность не только повысить качество сервисного обслуживания для наших клиентов, но и расширить портфель профессиональных услуг, доступных в регионе, и предлагать сервис с гарантированным временем восстановления оборудования. Наша цель — стать крупнейшим доверенным поставщиком комплексных решений в области ИКТ — инфраструктуры в регионе и в мире», — прокомментировал Андрей Кутуков, генеральный директор Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

На трех складах — в Узбекистане (г.Ташкент), Азербайджане (г.Баку) и Казахстане (г.Алматы) — Lenovo планирует хранить запчасти для обеспечения контрактных обязательств по сервисному и гарантийному обслуживанию своих клиентов из этих стран, а также компоненты для ремонта и обновления инсталляционной базы, ЦОД, систем хранения данных и рабочих станций по действующим и будущим поставкам.

Наличие локальных складов позволит отгружать необходимые товары клиенту напрямую со склада. Более того, такое расположение складов позволит обеспечить необходимыми запчастями даже небольшие населенные пункты и стать распределительными хабами для снабжения других стран региона.

«Открытие новых складов запчастей в Центральной Азии является частью стратегии Lenovo по укреплению позиций компании в регионе. Это существенно ускорит и упростит процесс доставки и обеспечения клиентов необходимыми узлами ИТ-инфраструктуры. Мы понимаем важность оперативности и надежности цепочки поставок на протяжении всего жизненного цикла оборудования, именно поэтому инвестируем в развитие собственной базы складов, сервисного снабжения и гарантийного обслуживания», — отметил Денис Таранов, cтарший менеджер по развитию сервисного бизнеса.

Новые склады Lenovo в Ташкенте и Алматы начали работу на базе международной логистической компании UPS (United Parcel Service), в Баку логистическим партнёром Lenovo стал DiVi. Такой формат работы обусловлен продолжительным и положительным опытом сотрудничества с этими партнерами в части транспортировки и логистики высокотехнологичных продуктов Lenovo.

Благодаря новой распределенной сети складов в регионе, работающей в режиме 24/7, Lenovo сможет предложить своим клиентам и заказчикам интервалы для доставки запчастей, которые будут зависеть от приобретённого товара и уровня сервиса: на следующий рабочий день, в течение 4 часов с момента определения неисправности, или в течение 6-24 часов с момента регистрации заявки.