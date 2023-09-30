Сеть Azercell уже доступна в Агдере и Ходжалы!

Лидирующий мобильный оператор продолжает устанавливать базовые станции на освобожденных территориях.

Компания «Azercell Telecom», которая следуя за армией первая устанавливала мобильную инфраструктуру на освобожденных территориях, запустила в эксплуатацию базовые станции в Агдаре и Ходжалы.

Команда Azercell с гордостью сообщает, что сеть Azercell теперь работает и в этих населенных пунктах.

Базовые радиостанции, установленные Azercell в этих районах Азербайджана, поддерживают технологию LTE. Следует отметить, что на текущий момент в Карабахе действует более 100 базовых станций Azercell, охватывающие Шушинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, а также села Ходжавендского и других районов. Только в Лачинском районе оператор мобильной связи установил более 15 базовых станций, что позволило обеспечить услугами мобильной связи население в селах Забух, Сус и других.

Одна из основных задач Azercell — ускорение развертывания сети нового поколения на территориях, освобожденных от оккупации, и обеспечение возвращающегося домой населения мобильным интернетом и современными услугами связи.