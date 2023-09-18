Asus выпустил «беспроводную» видеокарту GeForce RTX 4070 BTF

Компания Asus выпустила на рынок видеокарту GeForce RTX 4070 BTF, которая лишена привычного разъема питания, к которому нужно подключать какой-либо кабель.

Питание подается не через привычный 8-контактный порт или 12WPHR, а через специальный разъем GC-HPWR на материнской плате. Посредством разъема GC-HPWR на видеокарту можно подавать до 600 Вт мощности, но нужна подходящая системная плата, так как на ней тоже должен быть этот разъем. Материнская плата Asus TUF Gaming B760M-BTF WIFI пока единственная модель на рынке, совместимая с GeForce RTX 4070 BTF.

Кроме того, все разъемы для подключения комплектующих у данной платы находятся на тыльной стороне. Это упрощает прокладку кабелей и делает сборку более аккуратной.

Цена комплекта из видеокарты и материнской платы в Китае составляет $962. Также предлагается комплект, включающий корпус Asus GT502, за $1140.

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