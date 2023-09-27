Firefox 118 получил встроенный переводчик, работающий без подключения к Сети

Компания Mozilla объявила о выпуске обновления браузера Firefox. В версии под номером 118 появился встроенный переводчик, работающим без подключения к Сети.

Firefox Translations существенно отличается от Google Translate, Microsoft Bing Translator и большинства других переводчиков в браузерах тем, что это локальная служба. Пользователи Firefox могут переводить содержимое без необходимости подключения к сторонним серверам. Нативные переводы отлично подходят для обеспечения конфиденциальности, поскольку не передают информацию о посещаемом сайте третьим лицам.

«Автоматический перевод веб-контента теперь доступен пользователям Firefox! В отличие от облачных альтернатив, перевод выполняется локально в Firefox, поэтому переводимый текст не покидает ваш компьютер», — сообщается в пресс-релизе.

Если пользователь открыл веб-сайт на поддерживаемом языке, который отличается от языка браузера по умолчанию, в адресной строке появится значок перевода. При нажатии появляется всплывающее окно с вопросом, с какого языка и на какой язык вы хотите произвести перевод. Если браузер не определяет автоматически язык веб-сайта, можно установить его вручную. Также можно выбрать настройки «всегда переводить» или «никогда не переводить».

Пока что поддерживается только 9 языков: английский, болгарский, голландский, испанский, итальянский, немецкий, польский, португальский и французский.

Mozilla отмечает, что есть некоторые ограничения. Например, инструмент может не очень хорошо обрабатывать веб-сайты со смешанным языковым контентом, а также нет перевода текста с изображений или видео.