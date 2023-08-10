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10 августа, 2023
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ZTE Blade A73 5G – недорогой смартфон с 90 Hz экраном и аккумулятором на 5000 мАч

ZTE Blade A73 5G

Компания ZTE представила новый бюджетный смартфон Blade A73 5G, который является приемником модели Blade A72 5G, выпущенной в июне 2022 года.

Blade A73 5G оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,52 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Hz. В его основе лежит процессор Unisoc T760, который работает в связке с 4 Gb оперативной памятью и накопителем на 128 Gb (дополнительно можно расширить картой microSD).

Основная камера двойная, с датчиками на 50 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, модуль NFC, порт USB-C, 3.5-мм разъем и сканер отпечатков пальцев на боковой панели. Смартфон работает на базе Android 13 с пользовательским интерфейсом ZTE.

Цена ZTE Blade A73 5G в Малайзии составляет примерно $164. Учитывая характеристики, за эту цену покупатель получит отличный аппарат.

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