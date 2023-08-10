В Threads теперь можно делиться сообщениями напрямую с Instagram

Социальная сеть Threads от Meta получила новые функции, которые направлены на увеличение вовлеченности пользователей. После того, как платформа набрала более 100 млн. пользователей за 5 дней, стало наблюдаться их снижение. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) считает падение количества пользователей нормальным и ожидает роста вовлеченности пользователей с развитием платформы.

Среди главного нововведения — возможность делиться публикациями Threads напрямую в личных сообщениях Instagram. Появилась функция добавления альтернативного текста. Теперь пользователи могут добавлять или редактировать описания для фотографий и видео перед их загрузкой.

Кроме того, появилась кнопка упоминания, упрощающая отметку профилей в публикациях Threads. Для удобства подтверждения личности на платформах, таких как Mastodon, теперь можно добавить ссылку на профиль Threads.

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